مصر | تشريح جثة مسن عثر عليه ملقى بأحد الشوارع في النهضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشريح جثة مسن عثر عليه ملقى بأحد الشوارع في النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلفت نيابة السلام مصلحه الطب الشرعي، بتشريح جثة مسن ملقاه بأحد شوارع بمنطقه النهضة وإرسال بيان الصفه التشريحية ومعرفة إسبابها والوقوف على ملابسات الوفاة.

وكما أمرت بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وكشفت مناظرة النيابة للجثة، بأنها لرجل مسن يرتدي ملابسه كاملة ولا يوجد عليه أي علامات تعذيب أو تقيد ولا يوجد معه أي أوراق تثبت شخصيته.

وتعود التفاصيل عندما تلقى قسم شرطة السلام ثاني بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن ملقاة بملف العبد وبالانتقال والفحص تبين لجثة المسن يبلغ من العمر 60 سنة لا يوجد عليه آثار تعذيب وجار الفحص في كشوفات المتغيبين لمعرفة هويته.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.