مصر | النيابة تأمر بضبط وإحضار السائق الهارب بتهمة دهس طفل بالسيدة زينب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بضبط وإحضار السائق الهارب بتهمة دهس طفل بالسيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت نيابة السيدة زينب الجزئية، بسرعه ضبط وإحضار سائق جرار متسبب فى دهس طفل مما ادى الى مصرعه فى الحال.

تعود التفاصيل حسبما جاءت فى الاوراق الرسميه بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بوجود طفل متوفى بأحد الشوارع بمنطقة السيدة زينب وعلى الفور انتقلت اجهزة الامن الى مكان الحادث وتبين أنه أثناء لهو الطفل عمره حوالى 4 سنوات، بجوار كمية من الرمال دهسة جرار مما أدى إلى مصرعه على الفور ولاذا السائق المتسبب في الحادث بالفرار.

وتكثف أجهزة الامن جهودها لضبطه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.