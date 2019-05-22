مصر | حملات موسعة لـ"مرور القاهرة" لرصد المخالفات

وأسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد 86 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 23 سيارات تم تسليمها لمالكها و27سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 12 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ومن الجدير بالذكر وجود حملان مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث، ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، وتكثيف حملات الرادار، ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي، والدراجات البخارية، وتعزيز تواجد الخدمات المرورية على الطرق، لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور، لمنع ظهور أي كثافات مرورية.