مصر | "تبث دجل وشعوذة".. "المصنفات" تضبط 3 قنوات فضائية بدون ترخيص في الدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تبث دجل وشعوذة".. "المصنفات" تضبط 3 قنوات فضائية بدون ترخيص في الدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت مباحث المصنفات، شركة إنتاج فني غير مرخصة بالدقي لقيام مالكها بإنشاء وإدارة وبث ثلاثة قنوات فضائية غير مرخصة وعرض اعلانات دجل وشعوذة.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام ( مالك شركة إنتاج فني غير مرخصة -كائن مقرها بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة )، بإدارة وبث ( عدد ثلاثة قنوات فضائية) حيث تعمل تلك القنوات خارج مدينة الإنتاج الإعلامي.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة وبتفتيشها فى حضور مالكها تم ضبط وحدة معالجة مركزية ( CPU ) تعمل كوحدة مونتاج محمل عليهما برامج حاسب آلى مقلدة ومنسوخة وبدون تصريح أو ترخيص من الشركات العالمية مالكة الحقوق المادية والأدبية، هاتف محمول.. بفحصه تبين أنه محمل ببعض البرامج الإلكترونية عليها محتوى مجموعة القنوات المضبوطة حيث يقوم بتشغيل تلك القنوات ومتابعتها من خلال الهاتف المضبوط، راوتر.

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كما ضبط ( 3 ) لوجو مايك لإحدى القنوات الفضائية.



أكلشيه خاص بشركة الإنتاج غير المرخصة،جهاز لاب توب متصل بكابل إنترنت، ( 2 ) هارديسك، ( 2 ) فلاشة بفحصهم تبين أنهم محملين لوجوهات مجموعة القنوات غير المرخصة، خريطة البرامج للقنوات وتشمل محتوى القنوات والتشغيل لمدة 24 ساعة.