مصر | مع ارتفاع درجات الحرارة.. إرشادات "المرور" للسائقين لتجنب الحوادث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مع ارتفاع درجات الحرارة.. إرشادات "المرور" للسائقين لتجنب الحوادث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاء بينا الأدارة العامة بضرورة مراجعة إطارات السيارات بسبب ارتفاع ضغط الهواء، وانفجار الإطارات، والتأكد من دورة التبريد وتيل الفرامل، وذلك لتفادى أثار ارتفاع درجات الحرارة، حيث أوضحت الإدارة أنه يفضل تجنب القيادة في الطرق شديدة الازدحام، وذلك لتفادى ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة، بالإضافة الى تجنب قيادة السيارة في أوقات الحر القصوى، حيث يفضل الخروج في الصباح الباكر، والتحقق دائمًا من مياه "الردياتير" وتزويدها دائمًا للحفاظ على معدل برودة موتور السيارة.
وحذرت المرور أيضآ من تجنب تزويد مياه "الردياتير" الساخنة بمياه باردة، إلا إذا كان الموتور يعمل، حتى لا يؤدى ذلك إلى تلف "وش السلندر".يفضل استخدام الطرق المسطحة عن الكباري والأنفاق.ضرورة ضبط ضغط الهواء داخل الإطارات بما يتلاءم وفصل الصيف وكذلك مراجعة حركة التبريد، والتشديد على الحذر الشديد عند فتح غطاء الردياتير أثناء سخونة المحرك حتى لا يندفع الرذاذ الساخن وبخار الماء فى وجه السائق.التحقق من سلامة مروحة التبريد وزيادة ماء الردياتير وقربة المياه.
وفى سياق متصل فقد قامت الإدارة العامة للمرور، بتنظيم حملاتها الأمنية على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أى حوادث مرورية وتم عمل حملات مرورية خلال 24 ساعة وتم إجراء تحليل طبى لـ 195 سائقًا، وإثبات تعاطى 27 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
و كثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل، مما يحملون الركاب بالصندوق الخلفى وحملات الرادار والكشف عن الإطارات والكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.