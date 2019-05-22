مصر | مع ارتفاع درجات الحرارة.. إرشادات "المرور" للسائقين لتجنب الحوادث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مع ارتفاع درجات الحرارة.. إرشادات "المرور" للسائقين لتجنب الحوادث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت الإدارة العامة للمرور، من ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأربعاء، وذلك تنبيهآ لقائدي السيارات أثناء القيادة خلال أوقات ارتفاع درجات الحرارة، بما تسببه الأخيره، من حوادث الطرق الناتجة عن الإهمال في الصيانة الدورية للمركبات.

وجاء بينا الأدارة العامة بضرورة مراجعة إطارات السيارات بسبب ارتفاع ضغط الهواء، وانفجار الإطارات، والتأكد من دورة التبريد وتيل الفرامل، وذلك لتفادى أثار ارتفاع درجات الحرارة، حيث أوضحت الإدارة أنه يفضل تجنب القيادة في الطرق شديدة الازدحام، وذلك لتفادى ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة، بالإضافة الى تجنب قيادة السيارة في أوقات الحر القصوى، حيث يفضل الخروج في الصباح الباكر، والتحقق دائمًا من مياه "الردياتير" وتزويدها دائمًا للحفاظ على معدل برودة موتور السيارة.