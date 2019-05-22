مصر | "الأمن العام" يصادر 209 قطع أسلحة نارية وينفذ 76 ألف حكم قضائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يصادر 209 قطع أسلحة نارية وينفذ 76 ألف حكم قضائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 209 قطع أسلحة نارية، 225 قضية مخدرات، 292 دراجة نارية مخالفة، 26145 مخالفة مرورية، 1642 مخالفة مرافق، 30 قضية مصنفات، وتنفيذ 76348 حكما قضائيا متنوعا.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

ويشارك في الحملات الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالاشتراك مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزي.