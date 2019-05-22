مصر | "مات بجرعة مخدرات فسرقه أصدقاؤه ورموا جثته".. نهاية مأساوية لـ"شاب" في الخليفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مات بجرعة مخدرات فسرقه أصدقاؤه ورموا جثته".. نهاية مأساوية لـ"شاب" في الخليفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت قوات أمن القاهرة، لغز وجود جثة ملقاة ناحية دائرة الخليفه من أيام، والتي أثبت تحليل المعمل الجنائي أنه توفى نتيجة جرعة مخدر زائدة من مادة "الهروين" وتم تحرير محضر، وإخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

وفي ذات السياق فقد أوضحت الإجراءات الأمنية التي قام بها رجال الأمن بالسيدة زينب، وبمواجهته اعترف بأنه كان يتواجد بصحبة المتوفى 3 أشخاص "محددين" داخل المحل الخاص بأحدهم كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لتعاطي المواد المخدرة "الهيروين"، وأثناء ذلك شعر المتوفى بحالة إعياء شديدة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المخدر مما أدى إلى وفاته، حيث قام أحدهم بالاستيلاء على مبلغ مالي 800 جنيه كان بحوزته وقيامهم بنقل المتوفى إلى منطقة العثور عليه باستخدام السيارة المشار إليها، والتخلص من كافة متعلقاته (حافظة نقود – هاتف محمول – حذاء – أوراق خاصة) في محاولة منهم لإخفاء هويته.



وبإعداد الأكمنة بأماكن تردد المتهمين أمكن ضبطهم، وبحوزة أحدهم المبلغ المالى المستولى عليه والخاص بالمتوفى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبإرشادهم تم العثور على بعض متعلقات المجني عليه بمكان التخلص منها بشارع مجرى العيون بدائرة القسم، وبإستدعاء الزوجة السابقة للمتوفى تعرفت عليه وقررت أنها إنفصلت عنه بسبب تعاطيه المواد المخدرة.