الإفتاء: أكثروا من هذا الدعاء أثناء الحر الشديد

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الحر الشديد
تشهد البلاد موجة شديدة وارتفاع كبير فى درجات الحرارة، اليوم الأربعاء وغدًا الخميس ومن المتوقع أن تمتد الموجة الحارة إلى يوم الجمعة، حيث تتخطى درجة الحرارة خلالها الـ 45 درجة، بحسب ما أكدت عليه هيئة الأرصاد الجوية، خلال الساعات الماضية، محذرة المواطنين بالخروج فى الشمس اليوم وغدا، متوقعة أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارا، لطيفٌ ليلا، ومع ارتفاع درجات الحرارة بواقع 4 إلى 5 درجات، لتصل في القاهرة إلى 43 درجة.
وأمام الموجة الحارة الشديدة للطقس، نشرت دار الإفتاء عبر حسابها الرسمى على «فيسبوك» دعاء مأثور عن النبى عليه السلام، كان يردده عندما يشتد الحر. وكان الرسول عليه السلام يقول: إذا كان يومٌ حار ألقى الله تعالى سمعه وبصره إلى أهل السماء وأهل الأرض، فإذا قال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا
وأمام الموجة الحارة الشديدة للطقس، نشرت دار الإفتاء عبر حسابها الرسمى على «فيسبوك» دعاء مأثور عن النبى عليه السلام، كان يردده عندما يشتد الحر.
وكان الرسول عليه السلام يقول: إذا كان يومٌ حار ألقى الله تعالى سمعه وبصره إلى أهل السماء وأهل الأرض، فإذا قال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم، قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدًا من عبادي استجارني منك، وإني أشهدك أني قد أجرته.
وأشارت الإفتاء، إلى أنه إذا كان يومٌ شديد البرد ألقى الله تعالى سمعه وبصره إلى أهل السماء والأرض، فإذا قال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد برد هذا اليوم، اللهم أجرني من زمهرير جهنم ، قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدًا من عبادي استجارني من زمهريرك، وإني أشهدك أني قد أجرته. فقالوا: وما زمهرير جهنم؟ قال: بيتٌ يلقى فيه الكافر فيتميز بشدة برده.
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