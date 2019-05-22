انت الان تتابع سؤال برلماني لمدبولي يثير أزمة المعلمين المؤقتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس الوزراء

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة البيئة والطاقة في مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن تصاعد أزمة المعلمين العاملين بعقود مؤقتة تنتهي في 31 مايو الحالي، والمعروفة باسم "أزمة 36 ألف معلم". وقال "فواد" في سؤاله، إن الأزمة تتلخص في تعاقد وزارة التربية والتعليم مع عدد 36 ألف معلم بنظام عقود مؤقتة تنتهي في مايو الحالي، عقب إعلانها عن حاجتها لشغل وظيفة معلم لمدة معينة، وتم عمل إعلان واختيار المعلمين سالفي الذكر.

وأضاف "فؤاد" أنه بناء على ما سبق، فإن هؤلاء المعلمين تكبدوا مصروفات وعناء للتقدم لهذه الوظيفة، واستحقوها وتم تدريبهم وقاموا بأداء مهمتهم على أكمل وجه، وأصبح لديهم الخبرة في هذا العمل.وتساءل "فؤاد": "ما هو موقف الوزارة في التعامل معهم حال احتياجها مرة أخرى؟ وما مدى إمكانية التجديد لهم؟ لاسيما في ظل وعظ

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