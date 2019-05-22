شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر: تلاحم المصريين في المناسبات والأعياد نموذج فريد للتعايش في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إن تلاحم المصريين وتشاركهم في جميع المناسبات والأعياد يقدم للعالم نموذجًا فريدًا للتعايش بين أبناء الوطن الواحد.

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جاء ذلك خلال استقبال شيخ الأزهر، الأربعاء، وفد الطائفة الإنجيلية المصرية، برئاسة القس الدكتور أندريه زكي، للتهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن سعادته بتهنئة رموز الطائفة الإنجيلية له.

من جانبه قدم وفد الطائفة الإنجيلية التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر بمناسبة شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنين لفضيلته ولجميع المسلمين دوام الصحة والعافية، ولمصر بدوم الأمن والاستقرار، مؤكدين أن فضيلة الإمام الأكبر يمثل أكبر قامة دينية في العالم الإسلامي.