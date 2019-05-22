شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر: تلاحم المصريين في المناسبات والأعياد نموذج فريد للتعايش في العالم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إن تلاحم المصريين وتشاركهم في جميع المناسبات والأعياد يقدم للعالم نموذجًا فريدًا للتعايش بين أبناء الوطن الواحد.
جاء ذلك خلال استقبال شيخ الأزهر، الأربعاء، وفد الطائفة الإنجيلية المصرية، برئاسة القس الدكتور أندريه زكي، للتهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر المبارك.
وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن سعادته بتهنئة رموز الطائفة الإنجيلية له.
من جانبه قدم وفد الطائفة الإنجيلية التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر بمناسبة شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنين لفضيلته ولجميع المسلمين دوام الصحة والعافية، ولمصر بدوم الأمن والاستقرار، مؤكدين أن فضيلة الإمام الأكبر يمثل أكبر قامة دينية في العالم الإسلامي.
كانت هذه تفاصيل خبر شيخ الأزهر: تلاحم المصريين في المناسبات والأعياد نموذج فريد للتعايش في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.