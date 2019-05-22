شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع ما بين 7 و8 قروش بعدة بنوك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تراجعت أسعار صرف الدولار خلال التعاملات، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر للمرة الثانية، حيث تراجع ما بين 7 و8 قروش، بعد أن شهد هدوءًا مؤقتًا أمس، بعد موجة تراجعات خلال الأيام الماضية، وتراجع الدولار منذ بداية العام الحالي أكثر من 89 قرشًا وفقا للبنك المركزي.

وطبقا لآخر تحديث، تراجع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بمقدار 5 قروش، بعد أن تراجع قرشين في بداية التعاملات؛ ليسجل 16.90 جنيه للشراء و17.00جنيه للبيع، في حين تراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 7 قروش بعد أن تراجع في بداية التعاملات واحد قرش؛ ليسجل 16.88جنيه للشراء و16.98جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الإفريقي الدولي وبنك قناة السويس، تراجع سعر الدولار 6 قروش بعد أن تراجع في بداية التعاملات واحد قرش؛ ليسجل 16.89 جنيه للشراء و16.99جنيه للبيع.