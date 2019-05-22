شكرا لقرائتكم خبر عن «القومى للمرأة»: بعض التجاوزات فى إظهار الصور السلبية للمرأة في دراما رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، ومن خلال لجنة الإعلام برئاسة الأستاذة الدكتورة سوزان القليني، برصد دراما رمضان للخروج بمؤشرات حول صورة المرأة في الإنتاج الإعلامي لرمضان 2019. وجاءت المؤشرات المبدئية العامة لتحليل صورة المرأة في الإنتاج الإعلامي لمنتصف شهر رمضان لعام 2019 كما يلي :

أتضح بوجه عام تراجع نسب التجاوزات سواء في العنف ضد المرأة، في استخدام الألفاظ الخادشة، أو في إظهار الصورالسلبية للمرأة. بالإضافة إلى الإلتزام بالكود الأخلاقي لمعالجة قضايا المرأة في الدراما، الذي وضعته لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة، معتمد من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام إلا بعض التجاوزات التي سيرد ذكرها تفصيلًا فيما يلي :

-استخدام الإيحاءات الجنسية بشكل كبير في مسلسل حدوتة مرة، فكرة بمليون جنيه، البرنسيسة بيسة، الواد سيد الشحات، علامة استفهام، شقة فيصل، الزوجة 18، ولد الغلابة.

-ظهور قضية تعدد الزوجات في أكثر من عمل دارمي، مقارنة بالعام الماضي، في مسلسل الزوجة 18، وابن الأصول، وولد الغلابة، وشقة فيصل.

-ظهور المخدرات والتدخين بين النساء، وذلك في مسلسل زي الشمس، حكايتي، قمر هادئ، قابيل، شقة فيصل، علامة استفهام، لآخر نفس، حدوتة مرة، كما ظهر الإدمان من قبل السيدات في مسلسل لمس أكتاف.

-كما اهتمت المسلسلات بمرحلة النضوج للمرأة بصورة أكبر من الطفولة والمراهقة، واهتمت بالمرأة في الحضر أكثر من الريف، وظهر المستوى الإقتصادي المتوسط والمنخفض بصورة أكبر من المستوى الإقتصادي المرتفع هذا العام.

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-وظهرت قضية التحرش في أكثر من مسلسل، سواء اللفظي أو المادي، مثل مسلسل ابن أصول، قمر هادئ، الزوجة 18، البرنسيسة بيسة، مملكة الغجر.

-وتصدرت قضية العنف الأسري العديد من المسلسلات، مثل الطريقة الوحشية التي استخدمها الأب ضد ابنته في مسلسل زلزال، وكانت عبارة عن عملية صفع على الوجه تكرر لعدد ٣ مرات صفعات عنف غير مقبول، وانها دعوة صريحة لإستخدام الأسر تلك الطريقة في تربية ابنائها، كما ظهر أيضا العنف الأسري في مسلسل حدوتة مرة وإهانة الأم لإبنتها خاصة عند ذهابها لكي تتعلم، وكذلك مسلسل حكايتي وتحكم الأخ غير الشقيق بحياة أخته على الرغم من تواجد والديها، وكذلك مسلسل ولد الغلابة وقتل الأخ لأخته لزواجها بالرجل الذي تحبه.

- كما ظهرت المرأة ذات الإعاقة شخصيات ضمن دراما رمضان في المسلسلات، لتأتي بعضها بشكل سلبية والبعض الاخر إيجابي كالتالي :

- مسلسل سوبر ميرو وكانت نوع الإعاقة حركية لإمرأة متقدمة في العمر ولكن بصورة سلبية.

- مسلسل كلبش 3 وكانت نوع الإعاقة حركية لشخصية الأم وظهرت بشكل إيجابي.

- مسلسل مملكة العجز لشخصيتين احداهما إعاقة بصرية والأخرى حركية لكبار السن بشكل إيجابي.

- وأتاحت قناة DMC مسلسل زلزال بلغة الإشارة لذوي الإعاقات السمعية.

وعلى الرغم من مخالفات الكود الإعلامى للمرأة السابقه، إلا أن معظم هذه المخالفات جاءت في إطار السياق الدرامى، وبالتالى كانت مقبوله في إطار هذا السياق، ما عدا الألفاظ الخادشه للحياء، ولكن بشكل عام يوجد التزام إلى حد كبير بالكودالإعلامى للمرأه، فمعظم السلبيات التي ذكرت سابقاً جاءت في إطار رساله هادفه لتصحيح الأخطاء، كما جاءت في سياق درامى مقبول وغير مفتعل.