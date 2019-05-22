شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لـ«المصري اليوم».. تخصيص أرض لجبانة موتى «طفنيس» بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الأربعاء، الجلسة رقم 3 لعام 2019 من المجلس التنفيذي بحضور محمد عبد القادر خيري، نائب المحافظ، واللواء هشام شادي، السكرتير العام، واللواء الدكتورعماد أبو العزايم، السكرتير المساعد، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية.

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ووافق أعضاء المجلس التنفيذى على تخصيص قطعة أرض لإقامة جبانة لدفن موتى أهالي «طفنيس المطاعنة» بمركز ومدينة أسنا، وذلك في استجابة لما نشرته «المصري اليوم» عن صراع بين 5 قرى على الدفن في مقابر «الجبلين» بمركز إسنا بجنوب الأقصر. وفيه حذرت الصحيفة من خطورة المشكلة التي يمكن أن تحدث مواجهة بين الأهالى وما نتج عنها من منع دفن الموتى.

كما تناولت جلسة المجلس مناقشة عدد من القضايا، كان على رأسها التوجيهات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء بخصوص العمل على تطوير البنية الأساسية بكافة المدن والمراكز.

ووجه محافظ الأقصر رؤساء المدن والمسؤولين المنوطين بذلك تكثيف الجهود المبذولة في الحفاظ على نظافة وتجميل المدن والقرى مع الالتزام بطلاء المباني باللون الموحد بعد استيفاء كافة شروط تراخيص المباني، وكذلك سبل تنفيذ وتسهيل إجراءات استغلال مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية جاذبة للأسرة والشباب، خاصة مع حلول الموسم الصيفي.