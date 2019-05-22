شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأعلى للإعلام» يلتقي السفير الفلسطيني بمقر المجلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة وذلك بمقر المجلس. وناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع بالنسبة للقضية الفلسطينية، وأكد السفير خلال اللقاء تقدير بلاده لموقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ونقل تحيات الرئيس أبومازن لرئيس المجلس وللإعلام المصري وتقديره لدورهم الفاعل في دعم فلسطين. حضر اللقاء المستشار ناجي الناجي، مدير المركز الاعلامي والثقافي بسفارة فلسطين، وعبدالجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس الأعلي لتنظيم الاعلام.

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