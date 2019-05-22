شكرا لقرائتكم خبر عن «تنمية المشروعات» و«البترول» ينظمان حملة لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بالتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. وأوضحت أن هناك تعاون وثيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم الخاصة أو الأجرة للعمل بالغاز الطبيعي وتقديم الدعم المالي لإتمام عملية التحويل وتقسيطه بطرق ميسرة.

وفي هذا الإطار أعلنت عن بدء تنفيذ حملة دعائية بالتعاون مع شركتي كارجاس وغازتك بعدد كبير من محطات الوقود بمختلف المحافظات لشرح التيسيرات التي تم توفيرها للمواطنين لتحويل سياراتهم مع توضيح المعدلات الكبيرة للتوفير المالي عند التحول إلى استخدام الغاز خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود محليا وعالميا، وسيتم خلال الحملة توزيع مطويات دعائية وهدايا عينية على أصحاب السيارات الراغبين في تحويل سيارتهم للعمل بالغاز الطبيعي.

وأشارت نيفين جامع، أن مشاركة جهاز تنمية المشروعات في هذا المشروع الهام تأتي في إطار اهتمامها بالمشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والبيئي والتي تهدف إلى تقليل التلوث والمحافظة على البيئة ولما لها من مردود اقتصادي كبير على الدولة من خلال تقليل الدعم على المنتجات البترولية وعلى المواطنين من خلال التوفير في فرق سعر الغاز عن البنزين وإتاحة فرص عمل في مجال المواصلات، وأوضحت أنه سبق للجهاز تمويل المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بمبلغ 172 مليون جنيه مصري تم من خلالها تحويل 34400 سيارة وفرت وحافظت على عشرات الالاف من فرص العمل.