شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يوافق على مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة ببحيرة ناصر ستة أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق مجلس الوزراء خلال إجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة العاملة ببحيرة ناصر، (4 وحدات سياحية) للرفع على الجفاف لمدة ستة أشهر، اعتباراً من الأول من مايو الجاري «2019»، مع الإلتزام بالضوابط التي طرحها وزير النقل، وذلك لحين الإنتهاء من بناء الحوض العائم بالبحيرة، وذلك حتى تتمكن تلك الوحدات من وضع خطط التسويق، وإبرام الإتفاقيات، والتعاقد على تنفيذ برامج سياحية في بحيرة السد العالي مع شركات السياحة.

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