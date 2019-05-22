شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة قطاع الأعمال تنتهي من برنامج تقييم ودعم الأداء القيادي لرؤساء الشركات التابعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتنمية الموارد البشرية في الشركات التابعة لها، فقد انتهت الوزارة من برنامج تقييم ودعم الأداء القيادي لرؤساء شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة، والذي تم تنفيذه للمرة الأولى في تاريخ شركات قطاع الأعمال العام، وذلك وفق معايير عالمية محددة وواضحة.

Advertisements

وتستهدف الوزارة من هذا البرنامج تطوير وتحسين الأداء والتأكد من توفر القدرات والمهارات القيادية لدى رؤساء الشركات التابعة، بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية والخطة التي تتبناها الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة والتي تشمل ضخ استثمارات ضخمة خلال الفترة المقبلة.

وضمانًا للحياد والنزاهة، فإن اللجنة المشكلة للتقييم- والتي ضمت مجموعة من أفضل الخبراء والاستشاريين في مجال دعم وتقييم الأداء القيادي- ثلثي أعضائها من خارج الوزارة والثلث الأخير من الوزارة، مع الإشارة إلى أنه لم يحضر هذا البرنامج أو يشارك في التقييم أي مسؤول من الشركات القابضة التي تتبعها هذه الشركات.

شمل البرنامج -الذي عقد على مدار شهر ونصف بمقر مركز إعداد القادة التابع لوزارة قطاع الأعمال العام ـ قياس عدة عناصر للأداء القيادي أبرزها التفكير الاستقرائي والإبداعي، القيادة الاستراتيجية، قيادة الريادة والأداء، اتخاذ القرار، الوعي التنظيمي، وقيادة التغيير، مع الأخذ في الاعتبار نتائج أعمال الشركة خلال فترة توليه رئاسة مجلس الإدارة.