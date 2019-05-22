شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين» تجري قرعة تأشيرات الحج المجانية السبت بمقر النقابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة الصحفيين، اليوم، إجراء قرعة علنية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج المجانية التي سترد للنقابة من السفارة السعودية أسوة بالعامين الماضيين، وذلك في تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم السبت الموافق 25 مايو الجاري بالقاعة الكبرى بالدور الرابع بالنقابة.

وتقوم لجنة الحج والعمرة بالنقابة برئاسة حسين الزناتي بإجراء القرعة، وعقب إعلان السفارة الموافقة على منح التأشيرات بالقرب من موسم الحج، سيتم تقديم أسماء الزملاء الفائزين بالتأشيرات للسفارة.