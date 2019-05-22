شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الحصانة عن النائب محمد هاني الحناوي بسبب شيك دون رصيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على رفع الحصانة عن النائب محمد هاني الحناوي. جاء ذلك بناء على الطلب المقدم من النائب العام الذي طلب فيه الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية «رفع الحصانة» لإجراء التحقيق، بناء على ما هو منسوب إليه في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم بشان بلاغ ضد النائب لقيامه بإعطاء بسوء نية شيك للمجنى عليه بمبلغ مقداره مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه مسحوب على بنك الكويت الوطني فرع المقطم لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك.

وطالب النائب مصطفى بكري خلال الاجتماع بضرورة الاستجابة لمطلب النائب العام برفع الحصانة عن أي من النواب احتراما للقضاء خاصة ما يتعلق بقضايا المال العام، وقال: «صورتنا تكون في الشارع سيئة حال الصمت على ارتكاب البعض لجرائم تتعلق بالمال العام».

من ناحية أخرى، رفضت اللجنة رفع الحصانة عن النائب رضا نصيف بسبب وجود شبهة كيدية في الطلب، حيث تقدم النائب العام بطلب رفع الحصانة عن النائب في القضية رقم 3681 لسنة 2018 جنح قسم دمنهور وتتعلق باتهام النائب من قبل احد المواطنين بالسب والقذف في مشاجرة، وانتهت اللجنة إلى وجود شبهة كيدية.