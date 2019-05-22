شكرا لقرائتكم خبر عن سحر طلعت تطالب بباقة أسعار مميزة لمشجعي كأس الأمم لزيارة المقاصد السياحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت سحر طلعت مصطفي، عضو مجلس النواب، الحكومة بتقديم باقة أسعار مميزة لضيوف مصر، من حاملي بطاقات التشجيع بكأس الأمم الأفريقية «FAN ID»، لدخول المقاصد السياحية، والمواقع الأثرية، خلال فترة انطلاق البطولة، تنشيطاً لحركة السياحة، خاصة أن هؤلاء الضيوف بمثابة سفراء جدد للسياحة المصرية، كون من بينهم شخصيات رياضية عالمية، وإعلاميون ومشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يجعل روايتهم لتجربتهم السياحية في مصر لها الأثر الإيجابي على حركة السياحة الوافد من السوق الأفريقي.

وأوضحت النائبة في تصريحات صحفية، أنها تواصلت مع الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، في هذا السياق والذى أكد بدوره على أن المقاصد الأثرية ستكون مفتوحة للأفارقة بنفس الأسعار التي يدفعها المصريون لمدة عام، بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، لافتة إلى أن ذلك التوجه يُعد عودة قوية لمصر في القلب من القارة السمراء، تتويجاً لجهود القيادة السياسية.

وأشارت سحر طلعت مصطفي، إلى أن الجهد المبذول من مؤسسات الدولة، تجاه تنظيم البطولة منذ أن أخرجت مشهد قرعة البطولة التي جرت شهر إبريل الماضي، في ساحة الأهرامات مُبشر، مشددة على أن المسئولية تحتم التكاتف من الجميع لخروج البطولة بشكل مشرف لمصر، وتحويل البطولة إلى جسر تعبر من خلاله السياحة الرياضية إلى مصر.