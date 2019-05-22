شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الاستثمار تشارك في حفل سحور «شباب الأعمال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، 33 شخصية من رواد الأعمال بمصر من مختلف الأجيال، وذلك على هامش السحور السنوي للجمعية، حيث شارك في السحور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ونفيين جامع رئيس جهاز تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومحمد فريد رئيس هيئة البورصة، ومجدي غازي رئيس الهئية العامة للتنمية الصناعية، وأعضاء مجلس النواب، وكبار رجال الأعمال المصريين، وسفراء الدول المختلفة.

وأشارت الجمعية، في بيان لها، إلى أن التكريم يأتي في إطار حرص «شباب الأعمال» على تكريم رواد الأعمال البارزين ورجال الأعمال الوطنيين في كافة القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية والاجتماعية والثقافية، لدورهم في دعم الاقتصاد المصري وخدمة المجتمع خلال الفترة السنوات الماضية، والذي يهدف إلى دعم وتعزيز سبل التواصل والتكامل الاقتصادي بين مختلف الأجيال رجال وشباب الأعمال والمستثمرين وكافة الشركاء في دعم الاقتصاد.

وقال المهندس شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الجمعية تدعم من خلال «أجندة الأعمال الوطنية»، رؤيه الحكومة لـ2030، حيث تستهدف الجمعية 4 محاور أبزرها دعم وتأصيل ثقافة ريادة الأعمال بمصر، وتكريم رجال وشباب الأعمال الوطنيين، والاعتزاز بهوية رجل الأعمال الوطني، حيث ترتكز رؤية شباب الأعمال على خلق التكامل بين المشروعات القوميه والصغيرة والمتوسطة، وهو مايمثل مرود هام للاقتصاد الوطني.

Advertisements

وأكد الجبلي أن حفل التكريم يأتي بدعم من شركاء النجاح، وأبرزهم اتحاد الصناعات المصرية وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية رجال أعمال الإسكندرية، والجمعية المصرية للاستثمار المبالشر، وRise up summit، وcsr Egypt، وبالتنسيق مع الحكومة من خلال وزارة الاستثمار وجهاز تنميه المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

فيما قامت مديحة نصر، المدير التنفيذي للجمعية، بإدارة الحفل وتقديم الضيوف والمكرمين، وأبرزهم الدكتور زاهي حواس عالم الآثار، والمهندس حسين صبور الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمكتب صبور للاستشارات الهندسية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وشريف الجبلي رئيس مجلس إدارة شركة بولي سيرف، وحامد الشيتي مؤسس ورئيس شركة ترافكو، والمهندس هاني برزي رئيس مجلس إدارة أيديتا، وجورج أمين الرئيس التنفيذي لمجموعة لونا، والمهندس على عيسي العضو المنتدب لشركة نهضة مصر للتصنيع الزراعي، والمهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات السويدي إليكتريك، وهاني توفيق رئيس شركة المستثمرون الدوليون، وماري لويس بشارة مصممة الأزياء وشريك مؤسس ببشارة جروب، وهشام الخازندار المؤسس المشارك والمدير العام لشركة القلعة القابضة.

وشملت قائمة المكرمين لرواد الأعمال بمصر، الدكتورة ليلي إسكندر رئيس مؤسسة التنمية المجتمعية Cid، وعمر بسيوني الشريك المؤسس بمكتب معتوق بسيوني، والدكتور سمير النجار رئيس شركة Daltex، وخالد إسماعيل رئيس شركة Hi mangel، ومحمد عزب مؤسس ورئيس شركة Seha capital، وفريدة تمراز رئيسة شركة Temraza Egyp، وأحمد يحي الرئيس التنفيذي لشركة Eco nubia، والمهندس أمجد فؤاد سلطان مؤسس Gourmet food solutions، والمهندس جلال أبوغزالة مؤسس Gourmet egypt، والشقيقتين أية وموناز عبدالرؤوف مؤسستا العلامة التجارية OkhteinK، وباسل مشهور مؤسس TBS وسامح السادات مؤسس وشريك TBS، وطارق الناظر مؤسس وشريك TBS.

وكرمت الجمعية في حفل السحور عدد من الشركات الناشئة، أبرزهم عبدالحميد، Rise up summit، وأحمد محسن مؤسس شركة Halan،، ونهي الطاهر وإبراهيم الشمس مؤسسا شركة Kiliim، ووليد السعدني مدير عام شركة Otlob، والدكتور محمد عبدالمطلب الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Xpay «أحدي شركات مباردة وزارة الاستثمار فكرتك شركتك»، وأمير برسوم مؤسس شركة Vezeeta، وامير شريف مؤسسة شركة Wuzzuf، ياسين عبدالغفار مؤسس شركة Solarize Egypt، حيث قام بتكريمهم نفيين جامع رئيس جهاز تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.