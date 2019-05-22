شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأرصاد: درجة حرارة الخميس 45.. وأي قياسات أخرى غير دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال دكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة العظمى في القاهرة الخميس ستصل إلى 45 درجة.

وأضاف «عبدالعال» ردًا على سؤال «المصري اليوم»، عن من يستطلعون درجات الحرارة من سياراتهم من خلال جهاز قياس درجات حرارة الهواء، بأنها غير دقيقة، موضحًا أنها تقوم بقياس درجة الحرارة في السيارة وحول السيارة فتضيف لدرجة حرارة الطقس الحرارة الصادرة من الموتور، وكذلك الحرارة المنبعثة من صاج السيارة، فهي تسجل درجات حرارة موجودة فعليًا ولكنها ليست درجة الطقس الحقيقية.

وأكد «عبدالعال» أن الارتفاع في درجات الحرارة خلال النصف الثاني من الربيع أمر طبيعي، ومن سماته أن تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في الصيف ولكن نسب الرطوبة تكون أقل، ما يعطينا إحساسًا أقل بالحرارة من الدرجات المعلنة.