شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر تعديلات وزير المالية على لائحة «الضريبة على الدخل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية في عددها 112 تابع (ب)، قرار وزير المالية رقم 335 لسنة 2019، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

للاطلاع على العدد. الجريدة الرسمية 112 by on Scribd

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجريدة الرسمية تنشر تعديلات وزير المالية على لائحة «الضريبة على الدخل» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.