شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل امتحانات الصف الأول الثانوي غدًا الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر تأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوي والمقرر عقده غدًا الخميس 23 مايو 2015 إلى يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019.

وأكدت مصادر حكومية أن التأجيل لمادة اللغة الأجنبية الأولى فقط، وتستكمل باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح في الجدول المعلن مسبقًا.

جاء هذا القرار نظرًا لارتفاع درجات الحرارة غدًا الخميس 23 مايو 2019.

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وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.