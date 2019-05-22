الليلة.. حديث عن لغة القرآن وأثرها فى فهم الشريعة بملتقى الفكر الإسلامى بالحسين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام مساء اليوم الأربعاء، ندوة علمية كبرى بعنوان: لغة القرآن وأثرها في فهم الشريعة" بملتقى الفكر الإسلامي بساحة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ، يحاضر فيها كل من: صابر عبد الدايم العميد السابق بجامعة الأزهر، والدكتور جمال فاروق عميد كلية الدعوة الإسلامية. يأتى اللقاء فى إطار الرسالة التثقيفية والدعوية والتنويرية. Advertisements فيما أقيمت اللية الماضية ندوة علمية كبرى بعنوان: مخاطر الإلحاد، بملتقى الفكر الإسلامى بساحة مسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه)، فى إطار الرسالة التثقيفية والدعوية والتنويرية.

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