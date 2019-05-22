شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. استقبال 125 مريضا بالعيادات الخارجية بمستشفيات الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع (الجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ "العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية") - الكشف الطبى على عدد من المواطنين ، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

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وتم استقبال 125 حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساء، وحتى الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الماضى، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات المختلفة.