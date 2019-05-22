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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. استقبال 125 مريضا بالعيادات الخارجية بمستشفيات الشرطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع (الجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ "العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية") - الكشف الطبى على عدد من المواطنين ، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.
وتم استقبال 125 حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساء، وحتى الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الماضى، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات المختلفة.
علاج مرضى (1)
علاج مرضى (2)
علاج مرضى (3)
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