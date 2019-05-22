300 مليون جنيه للقرى الأكثر فقرًا وصندوق دعم التعليم من الأوقاف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت وزارة الأوقاف مبلغ 200 مليون جنيه لمبادرة حياة كريمة من أموال الوقف، ضمن مخصصات البر والخيرات، تنفذ خلال عام، وتوجه لخدمة القرى الأكثر فقرًا، والأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية وتم تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه لصندوق دعم التعليم. يأتى ذلك فى إطار الدور الاجتماعى لوقف البر والخيرات، وجهود خدمة المجتمع، وفى إطار ما تقتضيه شروط الواقفين فى مجال البر العام وخدمة المجتمع. Advertisements

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