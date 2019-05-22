شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية: نقدِّر مجهودات الإفتاء فى قضايا العيش المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على رأس وفدٍ من قيادات الكنائس الإنجيلية، اليوم الأربعاء، بمقر دار الإفتاء، للتهنئة بعيد الفطر المبارك.

وقال زكى خلال اللقاء "إن دار الإفتاء هى إحدى أهم المؤسسات التي تبذل مجهودًا كبيرًا في سبيل خلق أرضية حقيقية للعيش المشترك ونشر الوعي بالتسامح والعيش المشترك وقبول الآخر". مشددًا على "نحتاج جميعا للعمل على نشر الوعي والتسامح والمودة بين الناس أكثر من ى وقت مضى".

Advertisements

وأعرب فضيلة المفتى عن سعادته وتقديره بتهنئة رئيس الطائفة الإنجيلية له بعيد الفطر، مشيرًا إلى "أن تهنئة المصريين وتشاركهم بمحبة في الأعياد يقدم للجميع صورة حقيقية بالغة التقدير وتعكس المشاعر الحقيقية التي استطاعت أن تعبر بنا جميعًا على المصاعب والتحديات بصمود وإصرار للتقدم إلى الأمام وإلى الأمان".