شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يوافق رسميا على عدم فرض فحوصات إضافية على الجوافة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت دول الاتحاد الأوروبى على عدم فرض أية فحوصات إضافية على صادرات مصر من محصول الجوافة.

ووفقاً لخطاب رسمى لمكتب التمثيل التجارى المصرى ببروكسيل، فإنه تم خلال اجتماع لجنة النبات والحيوان والغذاء والعلف، موافقة الدول أعضاء الاتحاد الأوروبى على توصية المفوضية الأوروبية، بعدم فرض فحوصات إضافية على الصادرات الزراعية المصرية من الجوافة.

الموافقة تأتى فى ضوء الإجراءات الجديدة التى تطبقها مصر على الصادرات الزراعية المصرية، والجهود التى يقوم بها الحجر الزراعى المصرى، لضمان جودة الصادرات الزراعية المصرية من المحاصيل المختلفة، حفاظاً على سمعة المنتج المصرى، وتعزيز انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية وإزالة أية معوقات قد تواجهها.

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وعقد الجانب المصرى عدد من اللقاءات التشاورية بين الجانبين المصرى والأوروبى، لعرض الإجراءات الجديدة المطبقة على الصادرات الزراعية المصرية من الجوافة، حتى أبدى الجانب الأوروبى ارتياحه، وموافقته على عدم فرض فحوصات إضافية على صادرات مصر من المحصول.

وأكد الجانب المصرى أن الصادرات الزراعية المصرية تتمتع بسمعة طيبة فى مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن الوزارة لازالت تواصل جهودها فى التنسيق مع الدول المختلفة، لعرض الإجراءات الجديدة التى اتخذتها مصر فى هذا الشأن، من أجل فتح المزيد من الأسواق العالمية أمام صادرات مصر من المحاصيل الزراعية المختلفة.