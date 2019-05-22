"أمن القاهرة" ينجح في كشف غموض مقتل سيدة داخل منزلها بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف غموض مقتل سيدة داخل منزلها بعين شمس، وضبط مرتكبي الواقعة.

كان قسم شرطة عين شمس تلقى بلاغًا، بالعثور على جثة "ربة منزل، 59 سنة، مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس، بالشقة سكنها، مصابة بجرح طعني بالظهر، وبجوارها سكين مدمم.

وكان زوجها قال أمام المباحث، صاحب محل عصائر 80 سنة، قرر بتلقيه اتصال هاتفي من (عامل بالمحل ملكه 42 سنة، ومقيم بدائرة قسم شرطة المرج، أبلغه خلاله بأن زوجته المتوفاة اتصلت به، وطلبت منه الحضور لتوصيل بعض المرطبات للمحل عمله، ولدى وصوله وبالطرق على الباب لم تستجيب، فحضر وبفتح باب الشقة فوجئ بوفاتها على النحو المشار إليه، واكتشف سرقة (عدد 2 هاتف محمول، مبلغ مالي 700 جنيه، ونفى علمه بملابسات الحادث، وبسؤال الأخير أيد ما جاء بأقواله.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل طرف زوج المجني عليها – 30 سنة - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وأصل بلدته أسيوط، مصاب بخدوش باليد والوجه والرقبة).

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر أنه نظراً لمروره بضائقة مالية وعلمه باحتفاظ المجني عليها بمبالغ مالية بمسكنها فخطط لسرقتها، وبتاريخ الواقعة استغل تواجد زوج المجني عليها بالمحل عمله وتوجه للشقة سكنها، وعقب فتحها الباب تعدى عليها بسلاح أبيض عبارة عن (سكين) كان متواجد بمكان الحادث محدثاً إصابتها التي أودت بحياتها، واستولى على المسروقات المشار إليها وفر هارباً.

وتم بإرشاد المتهم ضبط مبلغ مالي قدره (335 جنيه) من متحصلات الحادث بمسكنه، وكذا ضبط (عدد 2 هاتف محمول المستولى عليهما) لدى عميلين (حسنى النية)، وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ المالي على متطلباته الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.