"الأمن العام": ضبط 209 قطعة سلاح وينفذ 76 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 209 قطعة سلاح ناري، 225 قضية مخدرات، 292 دراجة نارية مخالفة، 26145 مخالفة مرورية، 1642 مخالفة مرافق، 30 قضية مصنفات، وتنفيذ 76348حكم قضائي متنوع.
ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وشارك في الحملات الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالاشتراك مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزي.
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