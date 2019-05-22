26 مليار جنيه.. الاتصالات تكشف تفاصيل إنفاق استثمارات الوزارة العام المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

كشف رأفت هندي، رئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية، والمشرف على قطاع الأمانة العامة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أوجه إنفاق مبلغ الـ26 مليار جنيه المُدرجة كاعتمادات مُخصصة للباب السادس الخاص بالاستثمارات بموازنة الوزارة.

وأشار هندي، في كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة، الأربعاء، إلى أن هذه المبالغ ستساهم في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي واستكمال تنفيذ برنامج الحكومة، في مُقدمتها إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 15 مليار جنيه، وإنشاء بنك المعرفة بتكلفة تزيد على 2 مليار جنيه، ومشروع التحول الرقمي بتكلفة تزيد على 2 مليار جنيه أيضا.

وأوضح أنه تم التعاقد بالفعل على بنك المعرفة بتكلفة نحو 2 مليار، وأن الاستلام فى 30 يونيه 2020، لافتا إلى ما تُبذله الوزارة من جهد بالتعاون مع القوات المسلحة وهيئة المساحة لحصر أملاك الدولة، لافتا إلى أنه تم التوصل لاتفاق مع القوات المسلحة لتولى هذا الأمر.

وأضاف أنه تم توفير مبلغ 18 مليار جنيه بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة لتوفيرهم، قائلا "ويتبقى نحو 6 مليارات ولن نتمكن من توفيرهم، فما نتمكن من توفيره من موارد ذاتية سنويا من مليار إلى 1.5 مليار جنيه، ويتم التنسيق دائما مع وزارتى التخطيط والمالية ولا يتأخروا أبدا فى التعزيز طالما كان هناك إنجاز من جانبنا".​