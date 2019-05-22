شيخ الأزهر : تلاحم المصريين في المناسبات والأعياد نموذج فريد للتعايش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الأربعاء، وفد الطائفة الإنجيلية المصرية، برئاسة القس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، للتهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر المبارك.

أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن سعادته بتهنئة رموز الطائفة الإنجيلية له، مبينًا أن تلاحم المصريين وتشاركهم في جميع المناسبات والأعياد يقدم للعالم نموذجًا فريدًا للتعايش بين أبناء الوطن الواحد.

من جانبه قدم وفد الطائفة الإنجيلية التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر بمناسبة شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنين له ولجميع المسلمين دوام الصحة والعافية، ولمصر بدوم الأمن والاستقرار، مؤكدين أنه يمثل أكبر قامة دينية في العالم الإسلامي.