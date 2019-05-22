رئيس مجلس الشيوخ الكندي يزور المتحف المصري الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف: استقبل المتحف المصري الكبير أمس، رئيس مجلس الشيوخ الكندي والوفد المرافق له. وحسب بيان، الأربعاء، كان في استقباله الدكتور حسين كمال مدير عام شئون الترميم، والدكتورة جيهان نبيل المشرف علي العلاقات الدولية وخدمة الزائرين بالمتحف. Advertisements وتضمنت الجولة زيارة البهو العظيم وتمثال الملك رمسيس ومعامل الترميم والموقع الإنشائي للمتحف. ​

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