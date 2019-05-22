مصر | في "وقت الإفطار".. إحباط تهريب 171 ألف قرص مخدر بقيمة 10 ملايين جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في "وقت الإفطار".. إحباط تهريب 171 ألف قرص مخدر بقيمة 10 ملايين جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت أجهزة المكافحة المخدرات، في إحباط محاولة تشكيل عصابي لتهريب أكثر من 171 ألف قرص مخدر حاولوا استغلال وقت الإفطار للقيام بعملية التهريب.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة فى تهريب الأقراص المخدرة بكميات كبيرة من الساحل الشمال الغربي للبلاد وترويجها على نطاق واسع لعملائهم بمحافظتى القاهرة والجيزة مستغلين وقت "الإفطار" فى محاولة لتبديد جهود المكافحة حيث أمكن رصد التشكيل، وتبين أنه يضم أربعة عاطلين لهم معلومات جنائية (إثنين منهم محكوم عليهما غيابياً فى قضايا مخدرات)، كما تم الوقوف على أبعاد ومظاهر نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إعداد عدة أكمنة، أسفرت عن ضبطهم، حال إستقلال ثلاثة منهم إحدى السيارات، وإستقلال الرابع لسيارة أخرى لمراقبة الطريق للسيارة الأولى وذلك بنهاية محور الضبعة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر وبحوزتهم (171,400) مائة وواحد وسبعون ألف وأربعمائة قرص مخدر لعقار "الترامادول"،مبلغ مالى (110,800) مائة وعشرة ألف وثمانمائة جنيه، و(5) هاتف محمول.

يشار إلى التكلفة المالية للمضبوطات تقدر بحوالى (10,000,000) عشرة ملايين جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .