مصر | "كسور ونزيف داخلي".. النيابة تباشر التحقيق في سقوط عامل من الطابق السابع بالوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كسور ونزيف داخلي".. النيابة تباشر التحقيق في سقوط عامل من الطابق السابع بالوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باشرت النيابة العامة، التحقيق حول واقعة سقوط عامل من الطابق السابع بمنطقة الوراق، وكشفت التحقيقات، أن خلافات نشبت بين المتوفى وأحد جيرانه، دفعته لإشعال النيران في شقة جاره ثم إلقاء نفسه، وتبين من مناظرة الجثة إصابتها بكسور وكدمات في مناطق متفرقة، نتيجة لسقوطه، فضلًا عن حدوث نزيف داخلي أدى إلى الوفاة.

وأمرت النيابة العامة، بتشريح جثة عامل، ألقى نفسه من شقة سكنية فى الطابق السابع بمنطقة الوراق، وصرحت بدفنه عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، للوقوف على ظروف الوفاة وملابساتها.

وتعود التفاصيل عندما تلقى قسم شرطة الوراق بلاغًا يفيد بسقوط شاب من أحد العقارات، على الفور انتقلت قوة أمنية إلي مكان البلاغ.

وبالفحص تبين سقوطه من الطابق السابع ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، وتم نقل الجثة إلى المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكانت غرفة النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغا بمصرع شخص نتيجة سقوطه من الطابق السابع فى الوراق، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى أشعل النار فى شقة جاره بسبب خلافات بينهما، ثم ألقى نفسه من شقته ليفارق الحياة، فحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.