مصر | "6 طعنات".. النيابة تأمر بتشريح جثة سيدة مسنة ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "6 طعنات".. النيابة تأمر بتشريح جثة سيدة مسنة ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بتشريح جثة ربة منزل عثر عليها مقتولة داخل منزلها بمنطقة بولاق الدكرور، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، للوقوف على ظروف وملابسات وفاتها.

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا يفيد بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقتها، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة صاحبة الشقة مصابة ب6 طعنات متفرقة في الجسد.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من الجيران، وحرر محضر بالواقعة، وجار تكثيف التحريات لكشف هوية مرتكب الجريمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.