مصر | مجوهرات بـ"10 ملايين جنيه".. كشف ملابسات سرقة شقة طبيب شهير بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجوهرات بـ"10 ملايين جنيه".. كشف ملابسات سرقة شقة طبيب شهير بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث الجيزة في كشف ملابسات واقعة سرقة مجوهرات، قدرت بأكثر من 10 ملايين جنيه، من داخل شقة طبيب شهير بمنطقة العجوزة، وتبين أن خادم وراء السرقة، وتمكنت القوات من القبض عليه وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، بورود بلاغا للرائد مصطفي خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، من طبيب شهير، مفاده بسرقة مجوهرات خاصة بزوجته المتوفاه، قدر ثمنها باكثر من 10 ملايين جنيه، من داخل شقته، بدائرة القسم.

وانتقل الرائد عمرو فاروق معاون مباحث القسم، والقوة المرافقة له لمكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة وسؤال أبناء المبلغ تبين أن الشقة يتردد عليها خادم وخادمة لتنظيفها، وأن المجوهرات المسروقة، كانت متواجدة بمكانها منذ وفاة والدتهم

وشكل اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، ترأسه العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، والعقيد عمرو البرعي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة، وتوصلت تحريات المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، إلى أن الخادم وراء السرقة.

وبإعداد مأمورية مكبرة لضبطه، تمكن الرائد عمرو فاروق معاون مباحث القسم من القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وارشد عن مكان إخفائه المسروقات بمنزله، وبضبطها وعرضها على المجني عليه تعرف عليها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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"ولع في شقة جاره ورمى نفسه من الدور السابع".. التحريات تكشف عن تفاصيل مشاجرة مسجل خطر بالوراق



كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل إلقاء مسجل خطر نفسه من الطابق السابع، بأحد العقارات بمنطقة الوراق، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته، وتبين أنه كانت نشبت مشاجرة بين المتوفي، وجاره بسبب خلافات الجيزة.

وأوضحت التحريات أن المتوفي قام بإلقاء زجاجات المولوتوف على شقة جاره، ماتسبب في إحتراق الشقة، مشيرة إلى أن " الجار" أبلغ قسم شرطة الوراق، وحال وصول سيارة الشرطة، وسماع " المسجل خطر" صوت سرينة السيارة، ألقى بنفسه من الطابق السابع، ليسقط على الأرض جثة هامدة، مصابا بكسور وكدمات متفرقة بجسمه، إثر إرتطامه بالأرض.

وكان ورد إخطارًا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد خالد كامل مامور قسم شرطة الوراق، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة، بتشاجر مسجل خطرمع جاره، وإلقاء زجاجات مولوتوف على شقته، ما تسبب في إحتراق الشقة.

وانتقل المقدم هاني مندور رئيس مباحث القسم، وفور وصوله المكان عثر على جثة المشكو في حقه، ملقاه على الأرض، وتم التحفظ على الجثة، وسؤال شهود العيان على الواقعة، وتحرر المحضر اللازم حول الواقعة، بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة لتباشر التحقيقات.