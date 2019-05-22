مصر | "مقيد و6 طعنات وخنق".. مفاجآت جديدة حول العثور على جثة طبيب يمني بفيصل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مقيد و6 طعنات وخنق".. مفاجآت جديدة حول العثور على جثة طبيب يمني بفيصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل جديدة حول واقعة العثور على جثة طبيب يمني، داخل شقته بمنطقة فيصل، وتبين أنه عثر على جثته مقيد اليدين والقدمين، ومصاب بـ 6 طعنات متفرقة بجسده، كما تبين وجود آثار خنق حول رقبته.

وأوضح المصدر ذاته لبوابة الخليج 365، إلى أن المجني عليه في العقد الخامس من عمره، وكان يعيش بمفرده داخل شقته، بمنطقة فيصل دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

ويكثف رجال الإدارة العامة العامة لمباحث الجيزة، تحرياتهم لكشف ملابسات العثور على جثة طبيب يمني الجنسية، داخل شقته، بمنطقة فيصل، دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

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وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من العميد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة، بانبعاث رائحة كريهة، من شقة سكنية بمنطقة فيصل، بدائرة القسم، والعثور على جثة قاطن الشقة.

وعلى الفور انتقل المقدم هشام بهجت وكيل فرقة غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، والقوة المرافقة لهما، وعثر على جثة قاطن الشقة، طبيب يمني الجنسية، مصاب بعدة طعنات، وتم التحفظ على الجثة، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وكلف اللواء محمد الالفي نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها.

