مصر | بـ"أسلوب التسلق".. سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالمعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"أسلوب التسلق".. سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى ضباط مباحث القاهرة بإشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، القبض على عنصرين إجراميين لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالمعادي، وتحرر محضر وتم إخطار اللواء أشرف الجندي مدير مباحث القاهرة.

وتعود بداية الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادى برئاسة الرائد اسلام بكر رئيس المباحث قيام عاطلَين بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب "التسلق".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 3 حوادث سرقة بذات الإسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المشغولات الذهبية والفضية المستولى عليها لدى عميليهما(صاحب ورشة تصنيع مشغولات ذهبية- وصاحب محل فضة ).