مصر | "وإذا أكرمت اللئيم".. أمن القاهرة يحل لغز العثور على جثة مسنة داخل شقتها بعين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وإذا أكرمت اللئيم".. أمن القاهرة يحل لغز العثور على جثة مسنة داخل شقتها بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، السر وراء واقعة العثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها بعين شمس، حيث كشفت قوات الأمن أن واقعة القتل كانت بغرض سرقة المصوغات الذهبية الخاصة بالمسنة والتي اختفت بعد قتلها.

وتلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل عمرها 59 سنة، بالشقة سكنها مصابة بجرح طعني بالظهر وبجوارها سكين مدمم، وبسؤال زوجها صاحب محل عصائر، قرر بتلقيه اتصالا هاتفيا من عامل بالمحل ملكه أبلغه خلاله بأن زوجته المتوفاة اتصلت به وطلبت منه الحضور لتوصيل بعض المرطبات للمحل عمله، ولدى وصوله وبالطرق على الباب لم تستجب، فحضر لفتح باب الشقة فوجئ بوفاتها على النحو المشار إليه، وإكتشف سرقة 2 هاتف محمول، مبلغ مالى قدره 700 جنيه)، ونفى علمه بملابسات الحادث، وبسؤال الأخير أيد ما جاء بأقواله.