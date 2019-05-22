مصر | "وإذا أكرمت اللئيم".. أمن القاهرة يحل لغز العثور على جثة مسنة داخل شقتها بعين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وإذا أكرمت اللئيم".. أمن القاهرة يحل لغز العثور على جثة مسنة داخل شقتها بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل عمرها 59 سنة، بالشقة سكنها مصابة بجرح طعني بالظهر وبجوارها سكين مدمم، وبسؤال زوجها صاحب محل عصائر، قرر بتلقيه اتصالا هاتفيا من عامل بالمحل ملكه أبلغه خلاله بأن زوجته المتوفاة اتصلت به وطلبت منه الحضور لتوصيل بعض المرطبات للمحل عمله، ولدى وصوله وبالطرق على الباب لم تستجب، فحضر لفتح باب الشقة فوجئ بوفاتها على النحو المشار إليه، وإكتشف سرقة 2 هاتف محمول، مبلغ مالى قدره 700 جنيه)، ونفى علمه بملابسات الحادث، وبسؤال الأخير أيد ما جاء بأقواله.
وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل طرف زوج المجني عليها ، مصاب بخدوش باليد والوجه والرقبة.
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر أنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه باحتفاظ المجني عليها بمبالغ مالية بمسكنها فخطط لسرقتها، وبتاريخ الواقعة استغل تواجد زوج المجني عليها بالمحل عمله وتوجه للشقة سكنها، وعقب فتحها الباب تعدى عليها بسلاح أبيض عبارة عن (سكين) كان متواجدا بمكان الحادث محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها، واستولى على المسروقات المشار إليها وفر هاربًا وتم بإرشاد المتهم ضبط مبلغ مالي قدره (335 جنيها) من متحصلات الحادث بمسكنه، و2 هاتف محمول المستولى عليهما) لدى عميلين (حسني النية)، وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ المالي على متطلباته الشخصية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.