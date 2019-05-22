مصر | "مفيهوش خدش".. العثور على جثة مسن ملقاة في الشارع بالنهضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مفيهوش خدش".. العثور على جثة مسن ملقاة في الشارع بالنهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على جثة رجل مسن ملقاة بأحد شوارع مدينة النهضة بالقاهرة، وقامت الأجهزة المنية بتكثيف التحريات حول معرفة هوية صاحب الجثة.

وتلقى قسم شرطة السلام ثاني بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن ملقاة بملف العبد وبالانتقال والفحص تبين أنها جثة مسن لرجل ستيني يرتدي ملابسه كاملة ولا يوجد عليه أي علامات تعذيب أو تقيد ولا يوجد معه أي أوراق تثبت شخصيته وجار الفحص في كشوفات المتغيبين لمعرفة هويته.

وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.