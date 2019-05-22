مصر | ضبط عنصرين إجراميين بعد تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عنصرين إجراميين بعد تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط رجال مباحث قسم مدينة نصر اثنين من العناصر الإجرامية، لقيامهم باستخدام العنف ضد المواطنين، واستخدام البلطجة، وفرض الإتاوات على قائدي سيارات المحاجر، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

وتعود بداية الواقعة عندما وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول أكدتها التحريات بقيام (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، مطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتين "تعدي وسلاح ناري – حيازة سلاح ناري") بمزاولة نشاطًا إجراميًا في مجال البلطجة وفرض الإتاوات على قائدي السيارات المحملة بالرمال بمناطق المحاجر، الكائنة بالطرق السريعة بنطاق المدينة، وحيازته أسلحة نارية بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم استهداف المذكور بمأمورية بالاشتراك مع قوات الأمن المركزى بمكان تواجده، وحال استشعاره بوصول القوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلته إطلاق النار، مما أدى إلى إصابته بطلق ناري، وأمكن السيطرة عليه وضبطه وبصحبته شقيقه (40 سنة عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة) وضبط بحوزتهما سلاح ناري (بندقية آلية عيار 7،62×39)، (2) خزينة لذات السلاح، وعدد (9) طلقات من ذات العيار، سلاح ناري (فرد خرطوش "عيار 16 مم"، وطلقتين من ذات العيار)، (55) قرصا مخدرا.