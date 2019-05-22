أخبار مصر | رئيس 'الأعلى للإعلام' يلتقي السفير الفلسطيني بمقر المجلس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس 'الأعلى للإعلام' يلتقي السفير الفلسطيني بمقر المجلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة وذلك بمقر المجلس.

ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع بالنسبة للقضية الفلسطينية، وأكد السفير خلال اللقاء تقدير بلاده لموقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ونقل تحيات الرئيس أبومازن لرئيس المجلس وللإعلام المصري، وتقديره لدورهم الفاعل في دعم فلسطين.

حضر اللقاء المستشار ناجي الناجي مدير المركز الإعلامي والثقافي بسفارة فلسطين، وعبدالجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.