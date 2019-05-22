أخبار مصر | تفاصيل إنشاء "مدينة المعرفة" بالعاصمة الإدارية بتكلفة 15 مليار جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل إنشاء "مدينة المعرفة" بالعاصمة الإدارية بتكلفة 15 مليار جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية، والمشرف على قطاع الأمانة العامة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت هندى، أن إنفاق مبلغ الـ26 مليار جنيه المُدرجين كاعتمادات مُخصصة للباب السادس الخاص بالاستثمارات بموازنة الوزارة تساهم في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، لاستكمال تنفيذ برنامج الحكومة.

وأكد هندى، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، أن في مقدمة تلك التكليفات إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 15 مليار جنيه، وإنشاء بنك المعرفة بتكلفة تزيد على 2 مليار جنيه، ومشروع التحول الرقمي بتكلفة تزيد على 2 مليار جنيه.

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وأوضح "هندى"، أنه تم التعاقد بالفعل على بنك المعرفة بتكلفة نحو 2 مليار، وأن الإستلام فى 30 يونيه 2020، لافتا إلى ما تُبذله الوزارة من جهد بالتعاون مع القوات المسلحة وهيئة المساحة لحصر أملاك الدولة، وتم التوصل لاتفاق مع القوات المسلحة لتولى هذا الأمر.

وأضاف، أنه تم توفير مبلغ 18 مليار جنيه بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة قائلًا : "يتبقى نحو 6 مليارات، ولن نتمكن من توفيرهم، فما نتمكن من توفيره من موارد ذاتية سنويا من مليار إلى 1.5 مليار جنيه، ويتم التنسيق دائما مع وزارتى التخطيط والمالية، ولم يتأخروا أبدًا فى التعزيز، طالما كان هناك إنجاز من جانبنا".

وطلبت لجنة الخطة والموازنة من ممثلي ومسئولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كشفًا تفصيليًا بحجم الاستثمارات المستهدفة والمشروعات التى سيتم تنفيذها، وكيفية تمويلها، على أن يُسلمهذا الكشف إلى اللجنة فى موعد أقصاه يوم الأحد القادم.