أخبار مصر | وزيرة التضامن توقع بروتوكول تعاون مع بنك ناصر لتطوير الحضانات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن توقع بروتوكول تعاون مع بنك ناصر لتطوير الحضانات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد غادة والي وزيرة لتضامن الاجتماعي، غدا الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي، ويهدف إلى التعاون بين الطرفين لتوفير تمويل لإنشاء حضانات جديده وتطوير الحضانات القائمة ضمن مشروع تنمية الطفولة المبكرة وإتاحة فرص عمل جديدة للحد من البطالة.

ويأتي ذلك من خلال إتاحة مبلغ 50 مليون جنيه لتمويل وأنشاء وتجديد وتوفيق أوضاع حضانات للأطفال الأقل من أربع سنوات من خلال تقديم قروض حسنة بدون فوائد وبمصاريف إدارية بسيطة تخصم مقدماً مرة واحدة بحيث تطبق هذه الحضانات مناهج تربوية حديثة وفقاً لمعايير موحدة.