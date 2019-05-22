أخبار مصر | "الوزراء": مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة العاملة ببحيرة ناصر لمدة 6 أشهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزراء": مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة العاملة ببحيرة ناصر لمدة 6 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء، على مد المهلة الممنوحة للفنادق العائمة العاملة ببحيرة ناصر (4 وحدات سياحية) للرفع على الجفاف لمدة 6 أشهر اعتباراً من 1/5/2019، مع الالتزام بالضوابط التي طرحها وزير النقل.

وأكد المجلس، أن ذلك يأتي ذلك لحين الانتهاء من بناء الحوض العائم بالبحيرة، وحتى تتمكن تلك الوحدات من وضع خطط التسويق وابرام الاتفاقيات والتعاقد على تنفيذ برامج سياحية في بحيرة السد العالي مع شركات السياحة.