أخبار مصر | "الوزراء" يوافق على إلزام جميع الجهات بتحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزراء" يوافق على إلزام جميع الجهات بتحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة المالية بإصدار كتاب دورى بإلزام جميع الجهات المعنية بتفعيل القرار رقم 760 لسنة 2018 بتحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى، وأن يكون سداد جميع المستحقات الحكومية، فيما يزيد على خمسمائة جنيه بأية وسيلة من وسائل الدفع الالكترونى.

ويجوز سداد ما دون ذلك بأية وسيلة من وسائل السداد، سواء كانت الكترونية أو غيرها، وكذا إلزام جميع الجهات الادارية بالدولة بعدم استخدام المدفوعات النقدية فى تعاملاتها ايا كان نوعها سواء التعاملات التى تتم فى تلك الجهات والشركات أو مع غيرها والزامها باستخدام المدفوعات الالكترونية فى تعاملاتها بشكل كامل اعتباراً من 1/7/2019.