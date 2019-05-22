أخبار مصر | "الوزراء" يوافق على الحلول القانونية المناسبة للتعامل مع التعديات على أراضي هيئة التنمية السياحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزراء" يوافق على الحلول القانونية المناسبة للتعامل مع التعديات على أراضي هيئة التنمية السياحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء، على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتغيير مسمى كليتي الحاسبات والمعلومات بجامعتي حلوان وبنى سويف، ليصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وإنشاء قسم للذكاء الاصطناعي بالكليتين.

وكما وافق مجلس الوزراء، على الحلول القانونية المناسبة للتعامل مع حالات التعديات على أراضي الهيئة العامة للتنمية السياحية بمناطق المخيمات بالشريط الساحلي (طابا –نوبيع)، وذلك بالسماح للهيئة بالتعاقد مع عدد 63 مشروعاً بالشريط الساحلى بنظام حق الانتفاع، طبقاً للمادة 80 من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، وكذا أحكام قانون التنمية المتكاملة بشبة جزيرة سيناء، حيث إن إزالة تلك المشروعات باتت تمثل صعوبة لما لها من نمط سياحى جديد، فضلاً عن الضرورة الاجتماعية والاقتصادية.