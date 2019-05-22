أخبار مصر | "صحة القليوبية" ترفع درجة الاستعداد القصوى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صحة القليوبية" ترفع درجة الاستعداد القصوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، وكذا مستشفيات الحميات لاستقبال والتعامل مع جميع حالات الإصابة بالإجهاد الحراري، وذلك مع سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة العالية التي تتعرض لها البلاد.

من جانبه أشار الدكتور سيد مراد مدير عام الطب العلاجي، إلى أن جميع الفرق الطبية من الأطباء والتمريض مستعدة على مدار اليوم بأقسام الطوارئ والإستقبال بجميع المستشفيات لاستقبال أى حالات إجهاد حرارى، لافتاً الى التنسيق مع المستشفيات من خلال الخط الساخن بالطواريء حال زيادة الإصابات أو فى حالات ضرورة نقل المرضى بين المستشفيات.

وأكدت الدكتورة، ابتسام طارف مدير إدارة الحميات، أنه تم تجهيز جميع مستشفيات وأقسام الحميات بالمحافظة بغرف الإحتباس الحراري لإستقبال الحالات المصابة بالإضافة إلى التنسيق بين المستشفيات وإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة وهيئة الإسعاف وأقسام الطب الوقائى لاستقبال أى بلاغات لحالات مصابة بالإجهاد الحرارى والتعامل الفورى معها طبقا لبروتوكولات العلاج التي أصدرتها وزارة الصحة.

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وتشير الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام الطب الوقائي، أن الإجهاد الحرارى يحدث نتيجة فقدان الجسم كمية كبيرة من السوائل والأملاح عند التعرض للجو الحار لمدة طويلة وخاصة عند بذل مجهود شاق مما يؤدى إلى إضطراب فى وظائف الجسم.

وتتمثل الأعراض العامة للحالات المصابة في صداع وعدم إتزان وغثيان مع عرق شديد وشحوب وبرودة فى الجسم، وتقلص وألام حادة بالعضلات، وضعف عام مع سرعة النبض والتنفس وإضطراب فى الرؤية، وإحساس بالعطش مع إنخفاض ضغط الدم.

وتهيب الدكتورة نبيلة عزت مدير إدارة الأمراض المعدية، بالمواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية عند التعرض للجو الحار أو أشعة الشمس المباشرة والمتمثلة فى وضع قبعة أو غطاء على الرأس أو إستخدام مظلة شمسية، إرتداء ملابس خفيفة فضفاضة فاتحة ويفضل أن تكون قطنية، مع الإكثار من شرب الماء، وتناول وجبات طعام صحية والإكثار من الخضروات والفواكه، بالإضافة إلى التواجد فى أماكن جيدة التهوية ذات برودة معتدلة وقليلة الرطوبة، ويمكن للمريض العلاج بالمنزل مع إلتزام التعليمات وتحت الإشراف الطبى مع التوجه إلى أقرب مستشفى حال زيادة الأعراض.

